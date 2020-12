L'assessore fa rimuovere i manifesti contro l'aborto: "Diffondono falsità e offendono l'intelligenza delle donne"

Anche a Ravenna, nei giorni scorsi, sono apparsi alcuni manifesti che comparano la pillola abortiva RU486 a un veleno. "Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva RU486", si legge nei cartelloni diffusi dall'associazione 'Pro Vita & Famiglia'. E anche questa volta, come già successo un paio d'anni fa, i manifesti hanno subito iniziato a fare molto discutere.

A prendere subito posizione è stata l'assessora alle politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna Ouidad Bakkali: "Questa campagna offende la cultura medico-scientifica diffondendo falsità - commenta senza mezzi termini - Questa campagna ancora una volta colpevolizza le scelte delle donne, offende la nostra intelligenza e aggredisce il dolore di tante. L'interruzione volontaria della gravidanza è legale in Italia dal 1978 grazie alla Legge 194 e confermata da referendum popolare. Lunedì sera ho subito scritto a Ravenna Entrate perchè si proceda immediatamente alla loro rimozione. Ritengo tale comunicazione altamente disinformativa e lesiva della dignità della donna e della libertà di scelta".

Le affissioni nei pannelli pubblicitari, infatti, sono gestiti da Ravenna Entrate. Non c'è un ente che approva preventivamente i contenuti di un manifesto. "In un caso come questo - spiega l'assessora - preso atto del manifesto se ne può chiedere la rimozione se, come io credo, si riscontrano elementi offensivi o di grave disinformazione medico-scientifica".

E infatti martedì mattina i cartelloni sono stati rimossi. Contro la rimozione si è schierata invece l'associazione ravennate 'San Michele Arcangelo': "Non si può tacere che la RU486 può causare emorragie, gravidanze extra uterine, infezioni, setticemie, distruzione del sistema immunitario, depressione e anche la morte. Non molleremo finché non si aprirà un dibattito pubblico su una pratica che uccide un essere umano innocente e danneggia la salute delle donne. Il comitato direttivo della nostra associazione ha appoggiato all’unanimità la campagna di sensibilizzazione di Pro Vita & Famiglia, un messaggio finalmente chiaro ed efficace per sottolineare ancora una volta che l'embrione è una persona umana, che ha diritto di vivere, e non può venire eliminato come uno scarto di produzione. Desideriamo anche denunciare con sdegno l'attacco, al contempo sorprendente e inquietante, alla libertà di informazione e di pensiero, tutelata dall'art.21 della Costituzione della Repubblica. Una censura come quella alla quale stiamo assistendo è un comportamento indegno per qualsiasi comunità democratica. Sarebbe invece stato corretto promuovere iniziative di approfondimento e di dibattito equilibrato e civile sulle caratteristiche del farmaco Ru486 fra scienziati, intellettuali e politici di orientamenti culturali diversi".