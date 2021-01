Il Covid strappa alla vita il Maresciallo Mandorino: aveva solo 59 anni

Il Covid sabato ha strappato prematuramente alla vita il maresciallo Donato Mandorino, spentosi a soli 59 anni. Mandorino era stato comandante della stazione di Fognano dal 1993 al 2012, ricevendo durante il suo mandato l’apprezzamento e la vicinanza della popolazione. In precedenza aveva svolto servizio presso il Battaglione Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” in Livorno per il quale, nel 1994, è stato insignito della medaglia di bronzo per lunga attività di paracadutismo militare. A fine carriera è stato inoltre insignito della medaglia Mauriziana.

L’amministrazione comunale partecipa vivamente al dolore dei famigliari. "La scomparsa del Maresciallo Donato Mandorino ci addolora, non solo per la perdità di un cittadino, ma per la perdita di uno stimato tutore dell'ordine - commentano dalla lista Insieme per Brisighella - Riconoscenti per il servizio svolto alla comunità brisighellese, porgiamo le nostre codoglianze alla famiglia".