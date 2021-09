Mei 2021, Luciana Littizzetto e i Korishanti vincono il premio Friday's The Future

La comica e la band vengono premiati dal Meeting faentino per il videoclip “Il Sogno di Greta”, un brano che tratta il tema della coesione tra i popoli e della sostenibilità ambientale

Domenica alle 11.30, nella terza giornata del Mei di Faenza, alla Galleria della Molinella verrà conferito il Premio Friday's The Future ai Korishanti e Luciana Littizzetto per il videoclip “Il Sogno di Greta”. Il singolo “Il sogno di Greta”, sollecita alla coesione tra i popoli ed alla responsabilità individuale nel perseguire cambiamenti epocali, quale quello della sostenibilità ambientale, scrollando di dosso l’idea che sia una questione delegabile: il mondo cambia solo se comincio da me.

All’appello si sono uniti diversi artisti che, dopo aver ascoltato il brano in anteprima, hanno voluto dare il loro contributo per rafforzare e divulgare il messaggio: Max Pisu, Ale & Franz, Mago Forrest, Alessandra Faiella, Nando Timoteo, Arturo di Tullio, I Gemelli di Guidonia, Nadia Puma, Giorgio Centamore. Il brano è scritto e composto da Franco Rapillo, arrangiato dai Korishanti. La voce di Luciana Littizzetto offre invece una sentita introduzione al brano e al tema ambientale.