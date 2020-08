Miss Principessa d'Europa, la sfilata di 19 bellezze a Lido di Savio

A Lido di Savio, il Paramore Cafè ha fatto da passerella a 19 bellissime ragazze arrivate da Emilia-Romagna, Marche e Veneto che hanno sfilato sotto gli occhi della giuria per lo special event di Miss Principessa d’Europa, in piena Notte Rosa sabato scorso. L’evento è stato organizzato dal talent scout Carmelo Tornatore e presentato dal vocalist Marco ThePrince col sottofondo musicale di Andrea Lucchi.



La più votata della serata è stata la 16enne ferrarese Alice Baldoni, che sotto gli occhi del papà è stata premiata con fascia “la più bella miss di Romagna” e coroncina. Salgono sul podio e accedono alla finale nazionale del concorso anche le bellissime Sofia Marchetti 17enne di Santarcagelo, Vittoria Greco 18enne di Macerata e la cesenate Alessia Casadio di 18 anni. Presenti in passerella anche Valeria Tabanelli di Ravenna e Yaya Elmi di Bologna, già premiate con fascia da Finalista Nazionale durante le precedenti selezioni, che hanno messo le ciliegine sulla torta di un evento ricco di fascino e fresca bellezza di tutte le ragazze.

Prima dell’elezione delle finaliste nazionali, sono state assegnate alcune fasce sponsor che sono andate a Maria Beatrice Pasini di Reggio Emilia, Eva Vernati di Cesenatico, Elisa Vidali di Rovigo, Giulia Simoni di Bologna, Camilla Satalino di Cervia e alla giovanissima Virginia Manieri di Bologna.

Le acconciature delle Miss sono state curate da Marisa Martini di MMparrucchieri. A immortalare le varie fasi delle sfilate i fotografi ufficiali Renato Rivalta ed Alessandro Piscaglia. Premi per le Miss offerti da CBLABstore e dall’agenzia “TopMiss ventieventi” di Carmelo Tornatore.

Un ringraziamento speciale a Luca Marozzi e tutto lo staff del ParamoreCafè di Lido di Savio, splendida cornice della riuscitissima serata.

Finale Nazionale Miss Principessa d’Europa 13-16 settembre a Rimini con 100 ragazze da tutta Italia.