Un 'manuale per mamme digitali': 'Miss Sorriso' insegna ai genitori come approcciarsi ai social

Da Massa Lombarda alla conquista del mondo dei social. Vanessa Padovani, 36enne in arte 'Miss Sorriso', è approdata su TikTok nel 2018, quando ancora l'applicazione non era così tanto in voga come ora. Oggi la mamma massese, che vanta 2 milioni e mezzo di follower, ha pubblicato un libro - in uscita il 22 febbraio - dal titolo “Mamma, posso fare il Tik Toker?”. Il libro nasce da un’idea della stessa Vanessa e ha l'obiettivo di sancire il gap generazionale tra figli e genitori nell’era di Tiktok. Una sorta di manuale per mamme digitali contemporanee che vogliono entrare nel merito di TikTok e approfondire curiosità e conoscenze.

Considerata come una delle mamme più seguite, amate e social d’Italia, Miss Mamma sorriso è un fenomeno tutto ravennate. Nella sua pagina racconta la sua quotidianità con i figli Alessio, Thomas e Mathias e il marito Saba intrattenendo un’enorme community di mamme e adolescenti e sensibilizzando su temi come l’istruzione, lo sport e la condivisione. Nel libro racconta il suo approccio a TikTok, quando nel 2018 la donna, su richiesta insistente del figlio, decide di indagare e approcciarsi all’applicazione. Comincia così per gioco l’avventura di Vanessa, una mamma come tante che - nata analogica - diventa per necessità e per amore dei propri figli digitale crescendo giorno per giorno insieme ai suoi bambini e scoprendo le potenzialità di questa piattaforma social.

“Sono orgogliosa di questo mio primo libro – dichiara Vanessa - Si sente parlare sempre più spesso di TikTok, questa piattaforma ormai da anni fa parte della mia vita quotidiana. È uno strumento che mi ha avvicinato al mondo dei miei figli. All’inizio ero anche io scettica, ma grazie a loro ho imparato a coglierne funzioni e opportunità. Sono una mamma che è nata analogica ma cresciuta digitale che racconta tutte le difficoltà che ha incontrato nell’adattarsi ai nuovi canali di comunicazione e come, con tanta curiosità, sia riuscita ad avvicinarsi allo “strano” mondo dei propri figli. Il libretto di istruzioni purtroppo non esiste, ma per esperienza personale una buona dose di fantasia è l’ingrediente speciale che permette a ciascun genitore di trovare un equilibrio con i propri figli. Non fermiamoci all’apparenza e non rigettiamo a priori l’utilizzo di queste piattaforme: digitalizziamoci e rimaniamo al passo con tempi per unirci sempre di più al mondo dei nostri adorati figli”.