Mobilità urbana e barriere architettoniche: a Bagnacavallo la presentazione dei Peba e Pau

Giovedì 7 marzo alle 15 nella saletta didattica delle Cappuccine di Bagnacavallo, in via Vittorio Veneto 1, ci sarà la presentazione pubblica dei piani Peba e Pau adottati in Bassa Romagna.

I Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cotignola, Conselice, Fusignano, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, con deliberazione di giunta dell'Unione numero 17 dell'8 febbraio 2024, hanno adottato il primo stralcio del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) e del Piano di accessibilità urbana (Pau). Ad oggi l'unico Comune della Bassa Romagna già in possesso di questi strumenti era infatti il Comune di Lugo.

Peba e Pau sono due strumenti integrati per il perseguimento dello stesso fine, ovvero la pianificazione, la progettazione e il monitoraggio degli interventi finalizzati al raggiungimento dell’accessibilità e usabilità degli edifici pubblici (i Peba) e dei luoghi urbani (i Pau) da parte di tutti, senza distinzione di genere, età, stato di salute, cultura, etnia o altro.

Durante la presentazione verranno illustrati i contenuti dei piani e le modalità con cui possono essere presentate le osservazioni da parte di tutti i cittadini. Al seguente link possono essere consultati gli elaborati che compongono i piani adottati: www.labassaromagna.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/PEBA-Piano-Eliminazione-Barriere-Architettoniche. L'incontro è gratuito e aperto a tutti.