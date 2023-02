Repubblicani in lutto per la scomparsa dello storico esponente Amerigo Battistuli

Ravenna e i repubblicani piangono la scomparsa di Amerigo Battistuli, uno dei principali protagonista della storia del Partito Repubblicano non solo di Ravenna negli ultimi 40 anni del secolo scorso. Battagliero esponente della sinistra interna del Pri ravennate, fu al fianco di Ugo La Malfa nella battaglia per la nascita del centrosinistra nel Paese e per il coinvolgimento del Pri nel dibattito apertosi circa il superamento delle Giunte social comuniste e il loro allargamento alle forze riformatrici. Consigliere comunale dal 1969 al 1985, fu per 9 mesi assessore nella Giunta di centro sinistra presieduta dall’ultimo sindaco Repubblicano di Ravenna Secondo Bini.

Negli anni’70 ricoprì l’incarico di Segretario Organizzativo del Partito ravennate. Fu poi eletto Segretario politico Comunale e Provinciale il 6 marzo 1981 e rieletto per un altro mandato nel 1984. Ai primi di aprile del 1983, durante la Segreteria Nazionale di Giovanni Spadolini, si svolse a Ravenna, su sua iniziativa, la prima festa nazionale del Pri “Bianco, rosso, il verde... L'altra idea dell'Italia”. Quasi 6 mesi dopo, il 29 agosto 1983, viene formata la nuova Giunta che vede l’ingresso del Pri Ravennate accanto a Pci e Psi, riprendendo la strada del centrosinistra così come pensato da Ugo La Malfa. Membro della Direzione Regionale e Nazionale dal 1981 al 1992, fu candidato alle elezioni regionale del 13 aprile 1985. Il 30 giugno di quell’anno promosse la deposizione da parte del Pri di Ravenna di una corona bronzea (opera dello scultore Giannantonio Bucci) sulla tomba di Ugo La Malfa al cimitero del Verano. Da ricordare anche l’apertura il 13 marzo 1982, su sua iniziativa, di una Sezione del Pri a Lioni (in Campania), colpita dal terremoto. Battistuli ha ricoperto inoltre l’incarico di Segretario Regionale del Pri dell’Emilia-Romagna dal 5 aprile '88 al 20 luglio '90. Di rilievo anche i suoi innumerevoli incarichi professionali di dirigente nel movimento Cooperativo (Legacoop e Agci) che ne fanno altresì un cooperatore a tutto tondo.

"Sono cresciuto alla sua scuola politica e con lui ho condiviso l’esperienza de L’Altra Italia, un vero e proprio laboratorio politico più che una minoranza interna, che Amerigo volle e fece crescere nella seconda metà degli anni ’80 - lo ricorda il segretario provinciale Pri Eugenio Fusignani - Molte e di livello le iniziative che facemmo insieme, ma sempre nel rispetto dell’appartenenza al Pri e con le opportune condivisioni con l’allora maggioranza. Anche questa era la cifra distintiva della sua onestà intellettuale, dell’attaccamento al partito e, soprattutto, della correttezza di rapporti che caratterizzava Amerigo. Esprimo il cordoglio di tutti i Repubblicani della provincia di Ravenna che, insieme a me, si stringono al dolore della moglie Maria e dei figli Rita e Roberto".

Anche l'Associazione L'Altra Repubblica e la minoranza del Pri di Ravenna piangono la scomparsa di Battistuli e si stringono con affetto attorno alla famiglia e ne condividono il dolore: "Alla moglie Maria, ai figli Roberto e Rita le condoglianze dell'associazione di cui Amerigo è stato socio fondatore. La sua scomparsa ci lascia tutti molto più poveri. Amerigo ha rappresentato un pezzo importante di storia del Partito Repubblicano e del pensiero repubblicano di Ravenna, dell'Emilia-Romagna e Nazionale. Lucido nella visione della società e della politica, appassionato nella ricerca di soluzioni, Amerigo non ha mai smesso di pensare che solo con una politica buona e capace la società può essere migliore. Con Amerigo scompare un grande uomo che ha lasciato il segno nella politica ravennate ,e non solo, un grande Repubblicano e per noi un grande amico. Sentiremo il peso del vuoto che lascia. Ci mancheranno i suoi ragionamenti, i suoi pensieri, i suoi punti di vista, i suoi modi burberi e schietti, le sue opinioni sempre preziose , i suoi suggerimenti e la sua visione. Insomma, Amerigo di mancherà e senza di lui ci sentiamo un po' più soli. Lo ringraziamo per il contributo che ha voluto dare all'associazione l'Altra Repubblica e alla minoranza del Pri fino a pochi mesi fa".