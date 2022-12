Se ne va uno dei padri della 'mototemporada': è morto Pietro Dal Pozzo

Cervia in lutto per la morte di Pietro Dal Pozzo, conosciuto da tutti come “Piron”, una figura importante per la città. Lo ricorda il sindaco Massimo Medri: "Fu organizzatore negli anni ‘60 del Circuito motociclistico di Cervia-Milano Marittima della famosa mototemporada, un grande evento sportivo che contribuì alla valorizzazione della località. Inoltre è grazie a lui se nella nostra città ha sede l’Accademia europea di sport vision, un centro all’avanguardia sull’analisi visiva, riferimento per numerosi atleti nazionali e internazionali. Fece anche parte per diversi anni del Consiglio direttivo della Casa delle Aie, portando idee fresche e innovative".

"Un uomo schietto, onesto, altruista, disposto a dare un aiuto nel momento del bisogno, dalla battuta di spirito sempre pronta e carica di simpatia. Profondamente cultore delle tradizioni della terra di Romagna, amante del dialetto e della letteratura romagnola, tanto che ha scritto racconti, poesie e zirudelle, anche partecipando a concorsi letterari - conclude il sindaco di Cervia - Alle moglie Adele, alle figlie e a tutti i familiari rivolgo un affettuoso abbraccio e a nome personale e della città di Cervia porgo le più sentite condoglianze".