Un murales per il padre di Marescotti e Valeriano Barangani: "Le origini dell'ecomuseo"

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo organizza due eventi serali in omaggio a Ivano Marescotti, con la proiezione di due tra le sue più famose interpretazioni teatrali: sabato 26 agosto “Zitti tutti” e sabato 2 settembre “Il silenzio anatomico”, entrambe tratte da opere di Raffaello Baldini. In occasione della prima serata, sabato 26, verrà presentato anche il nuovo murale realizzato da Laura Bubani in arte Biba all’ingresso dell’ecomuseo, in occasione del decennale del trasferimento nell’attuale sede di via Ungaretti 1.

"L’opera è dedicata al padre di Ivano, Amleto Marescotti conosciuto come Venerino e a mio suocero Valeriano Barangani – spiega Maria Rosa Bagnari dell’ecomuseo –. Marescotti e Barangani facevano parte del “cantiere aperto”, il nucleo di anziani che deteneva il bagaglio inalterato delle tecniche di intreccio. Furono i primi informatori dell’ecomuseo ed erano persone dall’onestà e dall’etica comportamentale proverbiale, che sapevano impartire una lezione di vita a ogni incontro. Con questo murale vogliamo fissare le origini e la tipologia di questo ecomuseo vero e non autoreferenziale, in quanto progetto partecipativo che ha i suoi fondatori nelle persone del paese. L’attuale sede museale è un’ex scuola media e si trova al centro del polo scolastico di Villanova, tra le scuole dell’infanzia, il nido, le elementari e le medie. Le politiche didattiche ecomuseali hanno interagito di continuo con l’attiguo polo".

Le proiezioni saranno precedute da filmati storici con Villanova e i suoi capanni, le borgate e le arti della lavorazione delle erbe palustri. Le serate, in programma alle 20, sono con ingresso a offerta libera. È gradita la prenotazione: 0545 280920 - erbepalustri.associazione@gmail.com