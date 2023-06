Al museo insieme a Fido: la fondazione apre le porte di musei e monumenti agli amici a quattro zampe

A Ravenna si può andare al museo anche insieme al proprio cane. La Fondazione RavennAntica apre le porte di tutti i siti in gestione ai proprietari di animali domestici, che potranno visitare le varie sedi senza dover lasciare a casa il proprio amico a quattro zampe. L'iniziativa è partita in via sperimentale con il Museo Classis e, visto il riscontro positivo, è stata estesa anche per la Domus dei Tappeti di Pietra e il Museo Tamo Mosaico. Il precedente regolamento di RavennAntica prevedeva l'accesso di Fido solo all'Antico Porto di Classe.



"A breve doteremo i nostri bookshop di spazi, 'Baushop', dedicati agli amanti degli animali," spiega Francesca Masi, direttrice di RavennAntica - "eravamo al lavoro da tempo per redigere un regolamento per l'accesso dei cani nei musei, in considerazione della vocazione stessa di questi luoghi aperti al pubblico e massimamente accessibili". E l'esperienza con il Classis lo ha confermato perché, aggiunge Masi "ha significato accogliere le persone nel complesso degli affetti di riferimento, la famiglia e in essa gli animali di affezione".

Sono già attive alcune convenzioni e scontistiche per i proprietari di animali domestici ed è inoltre possibile prenotare percorsi di visita guidata ai singoli musei o tour combinati, di mezza giornata o giornata intera, partecipando con il proprio cane. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ravennantica.it.