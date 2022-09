Musica, torna Faenza Rock e parte il contest per l’inno della Raggisolaris

Torna Faenza Rock, uno dei più storici rock contest d'Italia, che quest'anno viene affiancato da un concorso musicale per trovare l'inno della squadra di basket Raggisolaris Faenza. Nato nel 1986, grazie all’Arci, Faenza Rock arriva alla sua 36esima edizione e apre le iscrizioni a tutti gli artisti e band under 35 di Faenza e dei Comuni di Brisighella, Solarolo, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme, Modigliana, Tredozio e Marradi e frazioni limitrofe.

Il contest, realizzato da Materiali Musicali in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza e con il sostegno del Comune di Faenza, è aperto a tutti gli artisti singoli, rapper, band, ensemble e altre formazioni giovani di qualsiasi stile musicale residenti nei Comuni indicati che presentino almeno un brano originale. La presentazione del bando si terrà domenica 2 ottobre alle ore 16 sul Palco del Mei di Faenza intitolato "Una Musica Può Fare" con il cantautore Lorenzo Baglioni e i cestiti della Raggisolaris di Faenza. Infatti, il bando è aperto anche a tutti gli artisti del territorio che vogliono presentare una proposta musicale per l’inno della Raggisolaris, la squadra di basket maschile della città di Faenza che in pochi anni è passata dalla fase dilettantistica fino alla Serie B della pallacanestro. L’inno prescelto sarà poi suonato prima di ogni partita nel PalaCattani di Faenza.

Le iscrizioni, totalmente gratuite, possono pervenire via mail a: segreteria@materialimusicali.it a partire da martedì 20 settembre. La partecipazione va inviata con l’oggetto Faenza Rock 2022 e corredata connome dell’artista, nome del responsabile e contatti, indirizzo completo con città, cellulare, bio e foto, un mp3 e/o un link per ascolto di un brano. Vale lo stesso procedimento per una proposta di un brano per l’Inno per la Raggisolaris indicando nell’oggetto: Inno per Raggisolaris, inviando sempre alla stessa mail con lo stesso materiale richiesto.

Le selezioni partiranno in ottobre al Club Piccadilly e alla Birreria di Faenza per arrivare alla finale a dicembre 2022, mentre l’inno vincitore per Raggisolaris sarà proclamato sempre nello stesso periodo pre-natalizio. Il vincitore sarà poi invitato ad esibirsi al brindisi di Capodanno sotto la Torre dell’Orologio di Faenza insieme alle Onde Radio.