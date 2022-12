Si accende il Natale di Cervia: gran folla in piazza per la festa dell'Immacolata

Tante persone si sono ritrovate nel centro di Cervia nel pomeriggio della Festa dell'Immacolata per l'avvio delle iniziative natalizie. Proprio per l'8 dicembre era infatti prevista l'accensione dell'albero di Natale in Piazza Garibaldi, un grande abete donato dal Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio alla cittadina romagnola.

Oltre al grande albero, la piazza di Cervia si è illuminata grazie alle luminarie, ai mercatini e agli stand gastronomici del centro, accompagnati da giochi e attrazioni per i più piccoli. Anche quest'anno Cervia ha puntato in particolare sulle iniziative rivolte alle famiglie e proprio da piazza Garibaldi parte il percorso a tema che porta adulti e bambini all'interno della Casetta di Babbo Natale e del Giardino del Grinch. Un percorso interattivo per famiglie che si snoda fra la piazza e il duomo che permette di fare un tuffo nella magia del Natale, incontrando Babbo Natale, le renne, gli elfi e anche lo scontroso Grinch.

Ma le attrazioni natalizie non si fermano in centro. Oltre ai tanti presepi allestiti in città e in varie località del Cervese, altri stand e attrazioni attendono famiglie eturisti in piazzetta Pisacane e su piazzale Ascione, ribattezzato per l'occasione "Piazzetta Pan di Zenzero".