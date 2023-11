Natale, un aiuto concreto per il centro educativo Anacleto dedicati ai bambini con autismo

È partita l’iniziativa di solidarietà “Un dolce Progetto per crescere” della cooperativa sociale Progetto Crescita in occasione del Natale. Quest’anno la campagna di raccolta fondi è dedicata al Centro Educativo Anacleto, specializzato nel supporto a bambini e ragazzi autistici o con disturbi dello sviluppo. Anacleto è presente a Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia e offre percorsi e trattamenti personalizzati, sostegno psicologico per bambini e genitori, trattamenti logopedici e psicomotori.

Per ogni donazione effettuata si riceverà un pacco di biscotti zuccherini da 250 grammi prodotti da Botteghe e Mestieri, la cooperativa di Faenza che ci occupa di persone con disabilità. Si possono prenotare anche più pacchi di biscotti (donazione minima di 10 euro per ogni confezione) e utilizzarli come regali di Natale per i propri cari. I biscotti saranno disponibili a partire dal 20 novembre e si potranno ritirare presso la sede di Progetto Crescita, in via Oriani 8, o in uno dei centri della cooperativa presenti in tutta la provincia di Ravenna.

Per prenotare i biscotti scrivere a progettosolidale@solcoravenna.it o via whatsapp al numero 3386020942. Si riceveranno istruzioni sulla consegna e il pagamento. Per chi vuole semplicemente effettuare una donazione, si può fare un bonifico alla cooperativa Progetto Crescita con causale “Un dolce Progetto per crescere”: IT92X0854213216000000100655.