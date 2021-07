Nello stabilimento balneare anche due campi da teqball, il nuovo sport che conquista tutti

In questa estate di rinnovamenti, anche lo stabilimento balneare Albatros di Lido di Classe ha due nuovi gestori: Matteo Ravaioli, con anni di competenza sul campo, e Silvia Capacci, con esperienze come cuoca e pasticcera. Il bagno Albatros propone una vasta scelta per gli sportivi, con tre campi da racchettoni, uno da beach volley e anche due campi da teqball, la disciplina che sta conquistando tutti grazie all'alto tasso di spettacolarità, in cui tecnica e atletismo sono gli elementi chiave del gioco.

Un po' calcio e un po' tennis da tavolo, il teqball è un nuovo sport arrivato dall’Ungheria, che sta diventando sempre più popolare anche all'estero. Si gioca in due o in quattro giocatori con un normale pallone da calcio su un tavolo ricurvo studiato appositamente in modo da avere la superficie ideale per misurare le proprie abilità calcistiche e di affinarle. Le regole sono molto semplici: lo scopo del gioco è mandare il pallone oltre la rete, nel campo dell’avversario, palleggiando fino a tre volte con qualsiasi parte del corpo (escluse le mani e mai due volte di seguito con la stessa parte). Confesercenti Ravenna ha augurato buon lavoro a Silvia e Matteo.