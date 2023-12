Il giovane medico ravennate spiazza tutti ed entra a MasterChef con un piatto dedicato alla fidanzata

110 e Lode non solo in Medicina, ma anche in cucina. Anche quest'anno nella nuova edizione di MasterChef Italia c'è un ravennate. Si tratta di Niccolò Califano, 26enne laureato da meno di un anno in Medicina, che si presenta ai live cooking per dare una svolta alla sua vita. Anche perché studiare Medicina "fa diventare ipocondriaci, se sei un medico ti ca**i addosso per tutto, io vorrei specializzarmi in Psichiatria perché sento di avercele tutte le malattie psichiatriche", scherza lui parlando con i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Affascinato dalla cucina orientale, Niccolò decide di unire di unire due culture proponendo ai giudici un piatto molto semplice, quasi da "take away" fa notare Locatelli, ma allo stesso tempo raffinato, dedicato alla sua fidanzata Ludovica. “Riso ludi”, infatti, è il nome del piatto con cui si gioca tutto: riso ribe con cavolo cappuccio, carote e zucchine, bocconcini di pollo, uovo, sesamo e cipollotti. "A me piace far ridere le persone, la mia ragazza quando lo ha assaggiato la prima volta ha sorriso e mi ha messo molta gioia", spiega l'aspirante chef.

Quella orientale "è una cucina che mi ha sempre affascinato, anche se con me non c'entra: io sono nato in Germania e cresciuto a Ravenna", racconta Niccolò, che stando ai social è originario di Wuppertal, vive a Marina di Ravenna e ha frequentato il liceo scientifico Oriani. Ma perché questa svolta verso la cucina, dopo il lungo e impegnativo percorso universitario? "Sono stati sei anni infernali - dice lui ai giudici -, mi sono sentito stretto e come in ogni cosa che faccio ho bisogno di uscire dagli schemi".

Il piatto di Niccolò, oltre alla sua Ludi, fa sorridere anche i giudici, anche se Cannavacciuolo teme per la sua fragilità: ma alla fine è grembiule bianco e, con tre sì, il 26enne ravennate dà il via alla sua avventura a MasterChef Italia 13.