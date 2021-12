Niente evento in piazza: le estrazioni della Lotteria della Befana si fanno in streaming

Advs Ravenna, l'associazione dei donatori del sangue dell’ospedale di Ravenna, comunica che l’estrazione finale della Lotteria della Befana 2022 di beneficenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Advs Ravenna” giovedì 6 gennaio a partire dalle ore 18:00. L’estrazione era inizialmente prevista con il tradizionale evento in Piazza San Francesco, ma a causa del recente decreto anti-covid l'associazione è stata costretta ad annullare quanto programmato.

I biglietti vincenti verranno quindi estratti “a porte chiuse”, alla presenza di una rappresentanza dei dirigenti dell’associazione e di un funzionario del Comune di Ravenna che garantirà la correttezza delle operazioni. Oltre a seguire in diretta l’estrazione, i biglietti vincenti saranno pubblicati sul sito dell'associazione, sulla pagina Facebook e sugli organi di stampa locali. Ricordiamo che il primo premio è una Peugeot 208, che ci saranno premi fino al 16esimo estratto e che tutto il ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue e plasma. È possibile continuare ad acquistare i biglietti tutti i giorni in Piazza San Francesco fino alle ore 17:00 di giovedì 6 gennaio.