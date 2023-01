Nuova raccolta rifiuti a Faenza: info point al mercato, assemblee e incontri online

Proseguono le attività di Hera e dell’Amministrazione comunale di Faenza per informare i cittadini sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, partito il 5 dicembre per le 6mila utenze del centro storico e che dal 27 febbraio interesserà i cittadini e le attività della zona residenziale, di Borgo Durbecco, delle frazioni e di Marzeno, coprendo così tutto il territorio comunale, fino a coinvolgere complessivamente circa 24mila utenze.

Fino agli inizi di febbraio 2023, personale incaricato da Hera (identificabile da apposito tesserino di riconoscimento), consegnerà alle singole famiglie il kit standard per la raccolta differenziata, composto dal calendario, che riporta le giornate di raccolta e le informazioni/regole sul servizio, e dai contenitori per il porta a porta: due (organico e indifferenziato) per il porta a porta misto e cinque (carta, vetro, plastica/lattine oltre a organico e indifferenziato), per quello integrale. Alle attività saranno consegnati i contenitori definiti in base al tipo di utenza e alle verifiche effettuate.

Info point al mercato, il punto fisso in fiera e le stazioni ecologiche per il ritiro dei kit

Il 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 gennaio 2023 saranno previsti sette info point in piazza del Popolo (orario: 8-12.30) in occasione del mercato cittadino, per consentire il ritiro del kit ai cittadini che non saranno trovati in casa al momento della consegna dei contenitori. Sempre con lo stesso scopo dal 13 febbraio al 31 marzo 2023 verrà allestito anche un punto fisso di distribuzione kit presso il Padiglione B del polo fieristico di Faenza, in via Risorgimento 3.

Ricordiamo che a partire dalla fine della distribuzione domiciliare dei kit, le stazioni ecologiche saranno sempre a disposizione di aziende e famiglie per ritirare la propria dotazione. Inoltre, presso la Stazione Ecologica è possibile richiedere la compostiera, che è ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una concimaia). Per le attività verranno attivati servizi di raccolta domiciliare per specifiche tipologie di rifiuto, ad esempio la raccolta domiciliare del cartone con frequenza giornaliera (domenica esclusa).

Ultima assemblea serale e due incontri online

L’ultima assemblea in presenza si terrà il 16 gennaio alle ore 20.30 in Sala Zanelli via Risorgimento n.3 a Faenza e interesserà i cittadini di Reda, Santa Lucia, Errano, Borgo Tuliero e Marzeno: 16 gennaio 2023. Si terranno inoltre due incontri online il 30 gennaio e 13 febbraio 2023 dalle ore 18:30 alle 20 collegandosi da computer o cellulare. Per partecipare basta iscriversi alla pagina www.gruppohera.it/direttafaenza dove saranno pubblicate le informazioni per l’accesso.

Come funziona il porta a porta

Nella zona residenziale, a Borgo Durbecco, nelle frazioni (Granarolo, Reda, Errano, Borgo Tuliero, Santa Lucia) e a Marzeno il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti verrà attivato il 27 febbraio 2023 secondo il seguente schema:

- Residenziale e località Marzeno: oltre 15.300 utenze passeranno da raccolta stradale (con raccolta porta a porta a sacco della carta in zona residenziale) a porta a porta integrale;

- Frazioni (Granarolo, Reda, Borgo Tuliero, Errano e Santa Lucia): le circa 1800 utenze manterranno il porta a porta integrale, ma con le seguenti novità: la raccolta di carta e plastica non sarà più a sacco ma con gli appositi bidoncini utilizzati per le altre tipologie (vetro, organico e indifferenziato), le lattine non andranno più conferite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo della plastica e cambierà il calendario di raccolta, riportato nel materiale informativo in distribuzione;

- Borgo Durbecco: per quasi 1.300 utenze, il sistema già a porta a porta misto verrà mantenuto, modificando il calendario di raccolta, mentre la raccolta della carta da domiciliare a sacco diventerà stradale. Inoltre, le lattine non andranno più conferite nel contenitore verde del vetro ma in quello giallo della plastica.

Per tutte le attività verrà attivata la raccolta selettiva del cartone con frequenze diversificate a seconda della zona.

Nel forese e zona industriale, già state riorganizzate rispettivamente nel 2019 e nel 2021, il servizio attuale non subirà variazioni e sarà mantenuto il porta a porta integrale già attivo. Sempre dal 27 febbraio cambieranno le giornate di raccolta, per questo verrà distribuito il nuovo calendario. Nella comunicazione che verrà inviata per anticipare la consegna del nuovo calendario si avviseranno le utenze non domestiche (attività) che, a partire da tale data, sarà attivato un servizio di raccolta domiciliare del cartone a loro dedicato.