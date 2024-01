Una nuova rotonda in mosaico in città: un omaggio alle stelle di Galla Placidia

Un'opera in mosaico abbellirà la nuova rotonda alle porte della città. L'iniziativa sembra essere un chiaro messaggio per tutti i viaggiatori che si appresteranno a entrare a Ravenna: ecco la "città dei mosaici". La Giunta di Ravenna ha nei giorni scorsi approvato l'installazione di una "struttura in mosaico" che sarà posta al centro della Rotonda Andorra, a Fornace Zarattini.

Una proposta nata nell’ambito dell'ottava edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo per abbellire la nuova rotatoria di via Faentina davanti alla sede di Tecnomat. Come si legge nei documenti pubblicati dal Comune, "la struttura è costituita da due manufatti speculari (bifronti) in lamiera e mosaico e, quale elemento di caratterizzazione e valorizzazione della Città dei Mosaici, è stato riprodotto un particolare della volta del cielo stellato del mausoleo di Galla Placidia". Inoltre su indicazione del Servizio Strade e Viabilità, nonostante la nuova rotatoria sia già dotata di un adeguato impianto di illuminazione notturno, verrà predisposta un'idonea illuminazione convergente sulle opere artistiche in mosaico verso il centro della rotonda.