Nuovi lavori di riqualificazione sull'E45: la chiusura temporanea al traffico

Per consentire l’esecuzione dei lavori di pavimentazione sono previste limitazioni temporanee lungo la E45, (strada statale 3 bis “Tiberina”). Da giovedì 2 e fino a martedì 7 dicembre, nella fascia oraria tra le 7:00 e le 20:00 si renderà necessario istituire la chiusura al traffico, per chi viaggia in direzione Roma, del tratto compreso tra lo svincolo di Standiana (km 243,500) e lo svincolo di Casemurate (km 234,850). Durante la limitazione il traffico sarà deviato sulla SP 118 “via Dismano”.