In partenza il nuovo corso per diventare wedding planner

Dopo il corso organizzato in primavera, Sereventi2005 - l‘agenzia ravennate fondata da Anna Rita Marconi e Roberta Carella, che si occupa di wedding planning – dà il via a un nuovo corso per formare futuri e future wedding planner.

Il corso si articolerà in tre giornate (da venerdì 11 a domenica 13 novembre), si svolgerà a Ravenna nella sede di via Paolo Costa 4, e svilupperà tutte le tematiche necessarie a chi vuole intraprendere l’attività di organizzatore di matrimoni: da una introduzione iniziale sulle caratteristiche del wedding planner e su come avviare l’attività, a consigli per creare l’empatia con il cliente; dalla costruzione del budget alla scelta dei fornitori; fino alla progettazione e alla gestione di un matrimonio “personalizzato”.

Il corso alternerà lezioni e consulenze in aula a uno stage pratico durante un vero matrimonio; ai partecipanti verrà consegnato tutto il necessario materiale didattico, e al temine un attestato di partecipazione. “La scorsa edizione si svolse in modalità da remoto, ed ebbe comunque un ottimo riscontro, anche perché vide la partecipazione di diverse corsiste da varie parti d’Italia – spiegano Anna Rita e Roberta - Alcune di loro hanno anche svolto stages con noi nel corso dell’estate, cosa che accadrà anche nel 2023”.

“Ora speriamo che questo secondo corso, essendo in presenza, stimoli ulteriormente la partecipazione - concludono le wedding planner - da parte nostra, cercheremo di trasmettere loro non solo la nostra esperienza ma anche l’entusiasmo per un mestiere sempre più richiesto, che può regalare davvero grandi soddisfazioni”. Per informazioni sul corso, sereventi2005@gmail.com.