Il nuovo autovelox fisso entra in funzione: limite ai 50 km orari

A partire da giovedì 1 febbraio sarà operativo l'autovelox installato a Barbiano, nel tratto di via Corriera - Sp 7, in prossimità del civico 32. Il dispositivo verificherà la velocità tenuta dai veicoli che circolano su entrambe le direzioni di marcia e il rispetto dei limiti, che in quel tratto sono di 50 km/h.

Durante la fase di pre-esercizio, iniziata il 15 gennaio, sono state effettuate le opportune verifiche sul corretto funzionamento del dispositivo e la sua taratura. Il Codice della strada, in caso di superamento dei limiti di velocità prescritti, prevede sanzioni differenziate a seconda della velocità mantenuta, ed eventuali conseguenze ulteriori anche sulla patente di guida.