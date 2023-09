Oltre 3mila dischi nella sala dedicata a Giovanni Emiliani: l'inaugurazione alla scuola Malerbi

In seguito alla scomparsa di Giovanni Emiliani (Roma, 30-08-1931 / 08-05-2022), fondatore e primo presidente dell’associazione “Amici del Teatro Rossini”, membro del CDA della Fondazione Teatro Rossini dal 2001 al 2018, gli eredi hanno donato alla città di Lugo una ricca collezione di oltre 3.000 dischi, 600 libri sulla musica, alcune centinaia di partiture musicali e 23 litografie che ritraggono i grandi musicisti europei.

Utilizzando tale preziosa donazione, la Scuola di Musica Malerbi, ha allestito una nuova sala al piano terra di Villa Malerbi, in via Emaldi 51 a Lugo, dedicata all’ascolto della musica. Un’attività importante rivolta sia agli studenti della scuola che agli appassionati e ai musicofili lughesi e non solo.

Alla presentazione sono intervenuti il Sindaco di Lugo Davide Ranalli, l’Assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati, il Presidente dell’Associazione “Amici del Teatro Rossini” Guido Neri, il direttore del Teatro Rossini Giovanni Barberini, la direttrice della Biblioteca Trisi Maria Chiara Sbiroli e il coordinatore dei corsi musicali della scuola Matteo Salerno.

Durante la conferenza stampa sono stati tanti i ricordi per Giovanni Emiliani, romano d’adozione ma di origini lughesi e, da sempre, fervido sostenitore del Teatro Rossini. Erano presenti diversi parenti di Giovanni Emiliani, venuti appositamente da Roma e tanti amici lughesi che conoscevano Giovanni e il suo amore per Lugo e il suo teatro.