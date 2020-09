Operazione antidegrado in via Antico Squero: tra bivacchi, attrezzi e sporcizia

Operazione antidegrado all'alba di venerdì mattina nella zona ex industriale di via Antico Squero a Ravenna, dove sono presenti diversi capannoni pericolanti. Intorno alle 7 la Polizia locale è intervenuta - insieme alla Guardia di finanza con le unità cinofile, alla Polizia provinciale con un drone e ai Vigili del fuoco, vista la pericolosità degli edifici - all'interno di questi edifici. In uno di questi è stato trovato un uomo moldavo, regolare sul territorio italiano ma senza fissa dimora, e al suo fianco diversi attrezzi per lavori edili, dei quali verrà accertato l'effettivo uso. La zona è stata sgomberata e l'uomo è stato costretto a lasciare il suo bivacco. Questo è l'ennesimo segnale di presidio della zona che le forze dell'ordine vogliono dare alla cittadinanza.

