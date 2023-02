Pagliuca a Ravenna ricorda lo storico scudetto della Sampdoria: "Quella parata sul rigore di Matthaus"

L’ex portiere della nazionale Gianluca Pagliuca è stato ospite giovedì della rassegna “Finalmente è giovedì” al cinema Mariani di Ravenna, assieme al regista Marco Ponti e allo scrittore Federico Calabrese che ha curato la biografia “Volare libero”. Al centro della serata c'erano infatti la presentazione della biografia di Pagliuca e la proiezione del film “La bella stagione”.

Pagliuca ha risposto alle numerose domande del pubblico svelando retroscena e ripercorrendo il calcio italiano degli anni Novanta. Il film “La bella stagione” racconta la vittoria dello scudetto della Sampdoria nel campionato ’90-’91, dando la parola ai protagonisti: Pagliuca, Vialli, Mancini, Toninho Cerezo. La proiezione del film è stata preceduta da un saluto dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia.

Al giovane pubblico in sala del pomeriggio e al pubblico della proiezione serale, Pagliuca ha raccontato alcuni episodi di una carriera memorabile, dando anche una sua visione del calcio di oggi. Su quale sia stata la parata più importante della sua carriera alla Sampdoria, Pagliuca ha risposto senza dubbi: “Eravamo a San Siro e ci stavamo giocando lo scudetto con l’Inter. A un certo punto l’arbitro fischia rigore per l’Inter. Era un momento delicato, se avessero segnato le sorti del campionato sarebbero anche potute cambiare. Sul dischetto andò Lothar Matthäus, che era uno specialista. Mi tuffai e respinsi la palla. Una parata decisiva per quella stagione incredibile”.

Il regista Marco Ponti ha invece ricostruito la nascita del documentario e delle interviste dei protagonisti: “Abbiamo vissuto un’esperienza meravigliosa - dice Ponti - in cui i protagonisti hanno aperto il loro cuore e raccontato emozioni fortissime. Ricordo ancora la determinazione di Gianluca Vialli nel portare a termine il progetto. Vedere il film adesso è ancora più toccante ed emozionante”.

La serata si è conclusa con il firma-copie di Gianluca Pagliuca, organizzato grazie alla collaborazione della libreria Dante di Longo, che ha incontrato tifosi e ammiratori che hanno acquistato la sua biografia “Volare libero”. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro, in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci e con il patrocinio del Comune di Ravenna.