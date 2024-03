Bagno di folla a Ravenna per Andrea Presti: il culturista italiano che ha gareggiato a Mister Olympia

Un bagno di folla per un evento speciale all'interno della palestra ravennate. Il culturista Andrea Presti ha fatto visita lunedì alla palestra NowGym, a Fornace Zarattini, per allenarsi in vista dei prossimi campionati del mondo. Presti, vincitore di numerosi titoli nazionali e internazionali, ha scelto la struttura ravennate per prepararsi al meglio per la competizione che si terrà tra poche settimane. L'atleta ha partecipato recentemente anche a Mister Olympia, la più importante manifestazione internazionale di culturismo, piazzandosi al dodicesimo posto.

Gli appassionati di bodybuilding presenti in palestra non hanno potuto fare a meno di notare la presenza del campione, che si è dedicato con grande determinazione e impegno agli esercizi per migliorare la propria forma fisica. La sua presenza ha creato grande entusiasmo tra i frequentatori della palestra (e non solo), che hanno avuto la possibilità di osservare da vicino il duro lavoro e la disciplina necessari per raggiungere il successo in questo sport. Alla fine tanti ravennati hanno approfittato dell'occasione per osservare il campione durante la sessione di allenamento.

I campionati del mondo di bodybuilding rappresentano per Presti un’importante occasione per dimostrare il proprio valore e competere con i migliori atleti del mondo. La sua partecipazione è attesa con grande interesse dal pubblico e dai suoi numerosi sostenitori. La palestra NowGym si conferma dunque punto di riferimento per gli appassionati di fitness e bodybuilding, offrendo un ambiente professionale e attrezzature all’avanguardia per allenarsi al meglio.