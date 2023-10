Parte a Ravenna l’academy per conducenti di autobus: l'obiettivo è formare 11 nuovi autisti

Inizia oggi Randstad4driving, il percorso ideato da Start Romagna e Randstad per formare 11 conducenti di autobus sul territorio di Ravenna. Si tratta di una nuova iniziativa che l’azienda del trasporto pubblico locale in Romagna aggiunge ai progetti avviati per affrontare la carenza di offerta di autisti, che peraltro riguarda il settore del trasporto di persone a livello nazionale. Le lezioni saranno completamente gratuite per inoccupati. Gli undici candidati selezionati seguiranno un percorso di formazione full-intensive per il conseguimento della patente D-CQC. Ai partecipanti, già in fase formativa, verrà offerto un contratto di somministrazione lavoro e l’assunzione in Start Romagna ad acquisizione delle patenti.

Tra i futuri autisti anche due donne: Nevila, 49 anni, ha una vera e propria passione per la guida. Radstad4driving le permette di unire l’interesse per il mestiere del conducente al contatto con il pubblico, elemento che ha caratterizzato le sue esperienze lavorative precedenti; Rachele, 41 anni, aveva già raccolto informazioni per il conseguimento delle patenti, ma aveva accantonato il progetto per dedicarsi alla famiglia. Oggi, cresciuti i figli, è molto motivata per seguire un sogno che aveva da anni.

“Auguro agli undici giovani un proficuo apprendistato - commenta Roberto Sacchetti, Presidente Start Romagna – e sono certo troveranno ulteriori stimoli nell’avvicinarsi ad una professione sempre più qualificata e soprattutto centrale nel processo che ci dovrà condurre ad una mobilità più sostenibile. Li aspettiamo all’interno di una azienda solida, in un settore sempre più caratterizzato dall’innovazione e pronta ad assecondarne i desideri di crescita”.

“Comincia il percorso degli undici aspiranti autisti, molto diversi tra loro e con alle spalle esperienze differenti, ma uniti da una grande passione comune: la voglia di mettersi, o rimettersi, in gioco grazie a Randstad4driving – dichiara Erika Sartoris, Specialty Manager Logistics –. Per alcuni di loro intraprendere la carriera di conducente è davvero un sogno che si avvera. Con questo progetto ci auguriamo da un lato di dar loro una spinta per realizzare il loro desiderio, dall’altro di frenare la forte talent scarcity che affligge il settore dell’autotrasporto”.