Partita da Faenza la tappa del 'Giro-E': grande emozione in città per la Corsa Rosa

Faenza mercoledì è tra le protagoniste del percorso della quinta tappa del Giro d’Italia, Modena-Cattolica, di 177 chilometri. I ciclisti professionisti attraverseranno il cuore della città, regalando uno spettacolo unico a tifosi e appassionati. Il passaggio tra piazza del Popolo e piazza della Libertà è atteso attorno alle 15.

Nella stessa giornata, sempre da piazza del Popolo ha preso invece il via la quinta tappa, Faenza a Cattolica di 90 chilometri, del ‘Giro-E’, evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, proposto sulle stesse strade attraversate dai professionisti del Giro d’Italia, per far vivere ad amatori ed ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade della Corsa Rosa, servendosi di una bicicletta a pedalata assistita.

Gli atleti si sono schierati nei pressi della fontana monumentale con partenza alle 12.30. Sulla linea del via anche due rappresentanti del Comune di Faenza, l’assessore Massimo Bosi e il capogruppo in consiglio comunale Alessio Grillini, che per l’occasione hanno indossato una maglia realizzata appositamente.