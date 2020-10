Partono i lavori per un nuovo marciapiede: come cambia la viabilità

Da mercoledì 28 ottobre fino a fine lavori - nella fascia oraria dalle 8.00 alle 17.00 - la strada provinciale 66 via Ospitalacci a Faenza, nel tratto in corrispondenza degli incroci con via San Prospero e via Dottora, sarà interessata dall'intervento di realizzazione di un nuovo marciapiede che comporterà l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori mobili.

In prossimità della zona oggetto di intervento verrà posizionata la segnaletica temporanea di modifica alla viabilità. I lavori verranno eseguiti dalla ditta Magistra srl, titolare del contratto di appalto stipulato con il Comune di Faenza.