Patenti false e 10 incidenti in 7 giorni: settimana impegnativa per la Polizia locale

Prosegue il lavoro della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo sulle strade dei comuni dell’Unione. Nel corso della settimana appena trascorsa poi le pattuglie hanno rilevato 10 incidenti stradali, che hanno portato a 425 il numero totale di interventi in sinistri stradali. Durante l’attività, nel corso della settimana appena trascorsa due persone sono state denunciate.

Il primo è un 27enne originario della Nigeria che, durante un controllo in città, ha esibito una patente di guida poi risultata essere falsa. Gli agenti, nel momento in cui hanno avuto il documento tra le mani, hanno notato alcuni particolari che hanno destato sospetti. Effettuate le verifiche, è stato infatti stabilito che la patente presentava alcuni elementi non conformi rispetto agli standard dei documenti ufficiali. Il documento falsificato è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il giovane è stato denunciato.

Il secondo controllo ha riguardato invece un 32enne originario del Pakistan, nel territorio del comune di Castel Bolognese, che non aveva ottemperato a un provvedimento di allontanamento dal territorio italiano emesso dal Questore di Ravenna. Anche in questo caso nei suoi confronti è scattata una denuncia per la violazione dall’articolo 14 del Testo Unico che disciplina il tema del soggiorno in Italia. Accompagnato negli uffici di Faenza del commissariato della Polizia di Stato, al 32enne è stato notificato un nuovo provvedimento di allontanamento dall’Italia.