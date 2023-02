Per la Giornata Mondiale del Malato una Messa presieduta dall'arcivescovo

La XXXI Giornata Mondiale del Malato ricorre sabato, 11 febbraio, giorno in cui la Chiesa festeggia la Madonna di Lourdes.

A Ravenna sarà celebrata con la Messa, presieduta dall'Arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni, alle 15.30 presso la Basilica di Santa Maria in Porto; la celebrazione eucaristica sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle 15. Parteciperanno alcuni ammalati, i volontari delle varie Associazioni di volontariato, tra cui Unitalsi, CVS (Centro volontari della Sofferenza) e MAC (Movimento apostolico Ciechi), che promuovono la giornata assieme alla CDAL (Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali). Saranno presenti inoltre varie rappresentanze istituzionali. "Abbi cura di lui" (Lcl0,35). Tessere legami personali, ecclesiali e civili, di fraternità è il tema di questa 31 a giornata", è il tema di questa 31 esima Giornata del Malato. Ribadendo quanto sostenuto nella "Fratelli tutti", Papa Francesco invita a riflettere come attraverso l'esperienza della fragilità e della malattia si possa imparare a camminare insieme. Se gli anni della pandemia hanno mostrato l'impegno, a volte eroico e più che responsabile di tanti, hanno però anche mostrato i limiti strutturali dei sistemi di welfare esistenti. Proprio per questo occorrerà promuovere strategie e risorse a tutti i livelli e in ogni ambito, civile ed ecclesiale, perché a tutti sia garantito l'accesso alle cure e il diritto fondamentale alla salute: ciascun essere umano è prezioso e nessuno è da scartare.