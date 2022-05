Picchetto d'onore per la visita del Prefetto al Comando di Polizia locale

Picchetto d’onore per il Prefetto Castrese De Rosa, che giovedì mattina si è recato in visita al Comando della Polizia locale di Ravenna. A riceverlo, assieme a diversi Ufficiali, Commissari e Ispettori del Corpo, c’erano il Sindaco Michele de Pascale, il Vicesindaco Eugenio Fusignani e il Comandante Andrea Giacomini che lo hanno accompagnato in visita ai vari uffici.

Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove tecnologie in uso, dalla gestione dei sistemi di videosorveglianza alle bodycam, passando attraverso le nuovissime strumentazioni per la ricostruzione degli incidenti stradali e la digitalizzazione dei procedimenti. La visita ha interessato sia la sede di via Rocca Brancaleone, sia la sede di via D’Alaggio.