Poligono di Foce Reno, cambio al vertice: la città saluta il comandante Casillo

Venerdì mattina a Ravenna, negli spazi di Palazzo Rasponi Dalle Teste, alla presenza del Prefetto Castrese De Rosa, del Comandante della Brigata Aeromobile Friuli, benerale di brigata Massimiliano Belladonna e delle principali autorità istituzionali, civili, religiose e militari della città e della provincia nonchè di numerosi rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del comandante del Poligono di Foce Reno tra il tenente colonnello Salvatore Casillo, cedente, e il tenente colonnello Giulio Mattei, subentrante. Durante la cerimonia significativi sono stati gli interventi del Prefetto di Ravenna che, oltre ad esprimere i propri auguri ad entrambi gli ufficiali, ha avuto parole di apprezzamento per l’opera svolta dal personale del Poligono, unico reparto dell’Esercito Italiano nel Comune di Ravenna. Il generale Belladonna e il comandante Casillo hanno illustrato ai presenti le principali attività svolte nell’area addestrativa del Poligono di Foce Reno, ribadendo come nel rispetto delle normative vigenti ed in stretta sinergia con le Istituzioni locali il Poligono assicuri le esigenze d'addestramento dei vari reparti delle forze armate, il tutto garantendo piena salvaguardia del patrimonio naturale nell’area. Il tenente colonnello Casillo, al termine di un anno di comando del Poligono, è stato destinato presso il Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma.