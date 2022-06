Potenziato il servizio del bus navetta gratuito a Milano Marittima: ecco il nuovo percorso

La Giunta comunale di Cervia ha deliberato il potenziamento del servizio di bus navetta che attualmente collega il parcheggio presso il Centro congressi di Via Jelenia Gora con Viale 2 giugno sino alla Rotonda Corelli. Dal 15 luglio, e fino al 28 agosto, il servizio sarà ampliato e collegherà il Centro congressi anche con la via Anello del Pino. Le corse sono gratuite, in modo da stimolare gli automobilisti a preferire il mezzo di trasporto pubblico rispetto all’autovettura privata e il parcheggio scambiatore è dotato di guardiania.

Da metà luglio il nuovo percorso prevede le seguenti fermate sia all’andata che al ritorno: Parcheggio Centro Congressi – Via Jelenia Gora – I Traversa Pineta – Viale 2 giugno – via Anello del Pino. Queste le modalità del servizio: tutti i venerdì dal 15 luglio al 25 agosto dalle ore 15,00 alle ore 24,00, una corsa ogni 20 minuti, per un totale di 34 corse; sabato e festivi dal 16 luglio al 28 agosto dalle 10,00 alle 24,00, una corsa ogni 20 minuti, per un totale di 43 corse.

Il nuovo servizio, finanziato dal comune di Cervia con 25.686,15 euro, è svolto da METE spa, attraverso le imprese a essa consorziate, ai sensi del contratto stipulato con Agenzia Mobilità Romagnola – A.M.R. s.r.l. consortile. Il delegato ai trasporti Claudio Lunedei ha dichiarato: “Abbiamo ritenuto di ampliare il servizio del bus navetta collegando il Centro congressi anche con l’area nord di Milano Marittima, fino all’Anello del Pino. Si tratta di un provvedimento che vogliamo adottare in via sperimentale per questa estate. Intendiamo in questo modo decongestionare ulteriormente il traffico della località e incentivare la mobilità sostenibile offrendo un servizio ai nostri ospiti e alle strutture alberghiere”.