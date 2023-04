Sono andate a ruba nella prima tiratura, presentazione per le figurine di Bruno Neri e Vittorio Bellenghi

Martedì, 25 aprile, dalle ore 17,30 in piazza della Libertà a Faenza il Comune di Faenza con l'associazione Rumore di Fondo Presenta le due figurine solidali degli sportivi partigiani faentini andate a ruba nella prima tiratura. Saranno cosi ripresentate in un nuova veste a cura di Figurine Forever la figurina del calciatore partigiano Bruno Neri e la figura del cestista partigiano Vittorio Bellenghi, due patrioti faentini morti per la libertà.

La presentazione sarà accompagnata dalla musica della tradizione popolare storica a cura dei Musicanti Improvvisi, un ensemble di musica popolare faentina che ha animato la città di Faenza in questi ultimi anni riportando al cnetor delle giovani generazione la musica folkloristica della nostra terra. Tra gli artisti ci saranno Francesco Fracchia, Anna e Angela De Leo e tantissimi altri.

Saranno aperti per una visita il Museo del Risorgimento a cura di Aldo Ghetti e la Fontana Monumentale a cura di Aldo Fabbri per i turistiche volessero visitarla e sarà aperta la libreria presente in Piazza della Libertà. Alle ore 17,30 si terranno gli interventi istituzionali a cura del presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi e altri rappresentanti istituzionali con la presenza di una delegazione della Raggisolaris Basket con una piccola esibizione con alcuni giovani rappresentanti della società di pallacanestro e con loro ci saranno alcune storiche figure del calcio faentino come Lorenzo Tini, Alberto Biagi, Tiziano Scardavi, Claudio Ragazzini e altri ex storici calciatori.