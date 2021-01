Prima si intrufola in una scuola, poi aggredisce una donna: arrestato

Attimi di paura sabato pomeriggio a Occhiobello (Ro), dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato di violenza privata, lesioni personali dolose e tentato furto un 27enne albanese residente a Ravenna. Il giovane, infatti, avrebbe aggredito una donna nei pressi della sua abitazione mentre lei era in auto e stava uscendo dal suo cortile. Fortunatamente sul posto è intervenuto prontamente il compagno della donna, che ha allertato le forze dell'ordine. Dagli accertamenti sarebbe emerso come il 27enne poco prima fosse entrato in una scuola media del paese infrangendo una finestra e ferendosi, dandosi poi alla fuga senza rubare nulla.