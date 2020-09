Prima campanella: il ritorno a scuola degli studenti tra mascherine e distanziamenti

Lunedì 14 settembre: è il giorno del ritorno sui banchi. Un giorno speciale per tantissimi bambini e ragazzi in tutta Italia. Sembra passato un secolo da quel 22 febbraio, quando per l'ultima volta le classi hanno ospitato professori e studenti prima dell'esplosione della pandemia da Coronavirus. L'emergenza sanitaria non è certo finita, ma la ripresa delle lezioni a scuola è il segnale verso il tanto sospirato ritorno alla normalità.

Lunedì in dodici regioni più la provincia di Trento 5,6 milioni di studenti (su 8,3 totali) tornano a sentire il suono della campanella, che sancirà l'inizio dell'anno scolastico più difficile perché banco di prova per l'emergenza Coronavirus. Lo sa bene il premier Giuseppe Conte che senza giri di parole, in una diretta Facebook, ha riconosciuto che "ci saranno difficoltà, disagi, soprattutto all'inizio".

"Un grande in bocca al lupo ai ragazzi e alle ragazze per l'inizio del nuovo anno scolastico! - commenta il sindaco Michele de Pascale - Lo scorso anno scolastico è stato straordinario e difficile, la scuola bloccata, la didattica a distanza, il lockdown. Siete stati messi davanti ad una prova difficilissima, che avete affrontato con grandissimo senso di responsabilità. Ora dobbiamo ripartire con la scuola, lo sport e la vita sociale con grande attenzione alle regole. Ma il distanziamento fisico non può essere distanziamento sociale, la vita insieme è qualcosa che dobbiamo riconquistare e difendere perchè è una delle cosa più belle della nostra vita".

"Lunedì mattina sopralluoghi alle scuole per verificare gli ultimi dettagli prima della riapertura del 14 settembre. Tutto a posto? Tutto perfetto? Sicuramente no, ma lo sforzo messo in campo in queste frenetiche settimane dal personale della scuola e da tutto il nostro ufficio tecnico è stato davvero encomiabile - spiega il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari - Più di così non si poteva umanamente fare e non posso che ringraziare tutti per la generosità e la disponibilità dimostrate. Adesso serve l’aiuto di tutti, soprattutto delle famiglie, per ricominciare a vivere le nostre scuole assumendoci tutti il nostro pezzo di responsabilità. Sono sicuro che ognuno farà la sua parte. Non mi resta che fare ai nostri bambini e ragazzi i migliori auguri per questo nuovo anno scolastico, che possano viverlo al meglio con serenità, condividendo tanti bei momenti insieme".