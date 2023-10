Puzza di pesce marcio nell'aria in tutta Ravenna: individuata la causa

Cattivo odore in Darsena, ma non solo. Sono tante le segnalazioni, e arrivano da varie zone del territorio di Ravenna, che riportano come da questa mattina si senta nell'aria un cattivo odore, come di pesce in putrefazione.

Per fare luce sulla situazione è intervenuto il personale di Arpae e Comune di Ravenna, che ha verificato come l'odore sia stato causato da operazioni di spandimento di borlanda liquida nei terreni a nord est della città - la borlanda è un concime organico di origine naturale e di consistenza liquida e viscosa, solubile in acqua, che si ottiene dagli scarti delle barbabietole. Non è un liquame, ma un fertilizzante. Produce un odore sgradevole, ma non ha effetti nocivi per la salute.

Il materiale proviene da un serbatoio ubicato ad est di Mezzano (una delle aree dove il cattivo odore si sente da diverso tempo). Individuate le cause, è stato chiesto all’azienda responsabile della concimazione di spandere il fertilizzante in terreni lontano dalla città o da centri abitati.