Dopo Carnevale inizia la Quaresima: l’arcivescovo celebra la Messa delle Ceneri in Duomo

Mercoledì, alle 18.30 in Cattedrale, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni celebrerà la Messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri per l’inizio della Quaresima. "Sarà una Quaresima che purtroppo avrà ancora l’Ucraina come intenzione di preghiera nelle comunità cristiane" afferma l’arcivescovo che, a un anno dall’inizio della guerra nel cuore dell’Europa, invita tutti i parroci a celebrare, una volta a settimana, una messa con la pace come intenzione di preghiera.