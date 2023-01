Quattro amiche in vacanza finiscono a recitare nella serie "I Delitti del Barlume 10"

Quattro donne di Russi hanno partecipato come comparse alla realizzazione degli utlimi tre episodi della serie "Delitti del Barlume 10", girati la scorsa estate a Marciana Marina, sull'isola d'Elba. Sono Barbara, Daniela, Ivana e Milena e abitano a Russi. In vacanza a Marciana Marina a giugno, per fare qualcosa di diverso, si sono iscritte come comparse per i nuovi episodi che stavano per girare nella cittadina immaginaria di Pineta e alla fine sono finite in tv! Il primo episodio è andato in onda lunedì scorso, gli altri due a seguire il prossimo e quello successivo su Sky Cinema e successivamente in chiaro sulla 8.