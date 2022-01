Raffica di furti in centro, colpite diverse attività: partite le indagini della Polizia

Una serie di furti nel cuore di borgo San Rocco a Ravenna. E' accaduto nella notte fra giovedì e venerdì. A farne le spese sono state varie attività del quartiere ravennate 'visitate' da una o più bande di criminali. Sono stati diversi i negozianti del borgo a subire l'attacco dei ladri anche se, in alcuni casi, i malviventi non sono riusciti ad aggirare i sistemi di allarme.

I criminali sono entrati nella lavanderia Del Borgo dove non hanno trovato denaro, ma hanno sfondato la porta e rubato il registratore di cassa del negozio. Un danno alla struttura che comunque si aggira sui duemila euro per la titolare dell'attività. I ladri sono poi entrati anche nel forno Pane e Caffè Sternini e nella pizzeria Take Away da Luigi. Dalla pizzeria, in particolare, la banda ha portato via il cassetto dove il titolare riponeva i soldi, che conteneva appena una manciata di spicci.

Il cassetto poi è stato ritrovato dagli inquirenti in una via poco distante con ancora i soldi dentro. I maggiori danni sono quindi dovuti al'ingresso dei ladri, che hanno forzato la porta d'entrata colpendo il vetro antisfondamento e l'hanno poi rimosso dagli infissi, provocando anche in questo caso grossi danni alla struttura.

I malviventi hanno poi tentato di penetrare all'interno del salone della parrucchiera De Capillis, ma senza riuscirci. La titolare tuttavia dovrà riparare la porta danneggiata nel tentato furto. Nel mirino dei ladri anche il distributore automatico di sigarette della tabaccheria Mini Caffè: tentativo frenato dalla sirena d'allarme, che ha iniziato a suonare alle 2.30. Sulla raffica di furti, nel frattempo, sono partite le indagini della Polizia di Ravenna che venerdì ha proceduto ai rilievi per tentare di individuare i colpevoli del raid notturno.

Il bancone della pizzeria Take Away da Luigi