Minaccia il titolare con un coltello e lo rinchiude in bagno: rapina al distributore

Violenta rapina giovedì sera al distributore 'Ego' di via Panfilia a Ravenna. Intorno alle 18.30 un uomo solitario, armato di coltello, è entrato nel locale e ha minacciato il titolare, per poi rinchiuderlo nel bagno e impossessarsi dell'incasso della giornata. L'uomo si è poi dato alla fuga con un bottino ancora da quantificare. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna che hanno dato il via alle ricerche, attualmente ancora in corso.

Immagine di repertorio