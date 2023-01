Spray urticante per rapinare la tabaccheria del centro: malvivente scappa con l'incasso

Attimi di terrore in una tabaccheria di Ravenna. Lunedì sera, poco prima delle 20, si è verificata una rapina nella tabaccheria in via Faentina 71. Tutto è avvenuto mentre la titolare dell'attività stava chiudendo: un uomo le si è avvicinato e avrebbe iniziato a strattonarla per portarle via la borsa contenete l'incasso che, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 5mila euro. La donna ha reagito all'aggressione, ma il rapinatore, a quel punto, le avrebbe spruzzato sul volto uno spray urticante. Il malvivente ha quindi afferrato la borsa per poi darsi alla fuga.

Alcune persone si sono accorte di tutto e hanno immediatamente soccorso la negoziante sconvolta e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri del nucleo radiomobile e le volanti della Polizia di Stato. Stando alle prime ricostruzioni, il rapinatore si sarebbe poi allontanato a piedi. Sono quindi partite le indagini da parte dei Carabinieri che hanno raccolto testimonianze ed elementi per giungere a un riconoscimento. Nella zona sarebbero presenti anche diverse telecamere di sorveglianza che potranno essere utili all'identificazione del criminale. La titolare della tabaccheria, nel frattempo è stata soccorsa dal 118, ma dopo le visite del personale sanitario avrebbe rifiutato il trasporto all'ospedale.