Raul Gardini, Mingozzi (Tcr): "Gli sia intitolata una sede universitaria"

"In questi ultimi anni - afferma Giannantonio Mingozzi (presidente di TCR) - la ricerca scientifica in campo ambientale ed energetico ha stretto con la realtà universitaria di Ravenna un rapporto proficuo, utile per la qualità degli studi e per lo sviluppo imprenditoriale; una impronta che già Raul Gardini seppe marcare, non solo nella chimica con Enimont ma nella qualità dei prodotti e nello studio dei materiali e delle riconversioni energetiche per nuove fonti di provenienza agroindustriale".

"Mi fa piacere - continua Mingozzi - che nel trentesimo della scomparsa la Fondazione Gardini ed i figli annuncino, in occasione del docufilm dedicato al padre, premi alle migliori tesi di laurea sul tema della bioeconomy e della sostenibilità ambientale, così come l'interesse verso il rilancio del Centro Ricerche di Marina è ampiamente motivato dall'idea originaria di Gardini che ne volle la nascita in alleanza con l'Ateneo. Ed anche per questo gli venne conferita la Laurea ad Honorem dall'Alma Mater Studiorum, che premiava un interesse formidabile tra ricerca avanzata e impresa e la capacità di coniugare il ruolo di una moderna Ravenna in campo internazionale con i principali protagonisti dell'innovazione mondiale".

"I ravennati mantengono - conclude Mingozzi - un ricordo sensibile e prezioso verso Raul e ricordano il tratto distintivo di un grande amore verso Ravenna; per questo ho voluto riproporre al Magnifico Rettore, alla Fondazione Flaminia, al Campus ed al Comune l'idea di dedicare una sede di studio e di ricerca a Gardini, a trent'anni dalla scomparsa, un tributo a quella via italiana alla chimica verde della quale fu il protagonista principale, un dovere verso la memoria e l'orgoglio di un concittadino che alla sua città ha dedicato idee, passione e cuore, valori che non invecchiano mai".