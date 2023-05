Da Ravenna al Camerun, nel progetto di cooperazione si insegna a produrre saponi e tingere il tessuto

Animata dal motto: "Non c'è futuro senza solidarietà", qualche giorno fa la vicepresidente della Onlus Il Terzo Mondo Odv, dottoressa Tatiana Tchameni, è volata in Camerun per seguire da vicino la realizzazione del progetto di Cooperazione Internazionale CA.P. A.CIT.À (Camerun - Possibilità - Accoglienza - Cittadini - Ascolto). Il progetto ha avuto luogo grazie a un bando vinto alla regione Emilia-Romagna, frutto della coprogettazione tra Il Terzo Mondo Odv come capofila, il Comune di Ravenna e Comunità Romagna Odv.

Oltre a portare un sostegno concreto ai bambini meno fortunati, famiglie indigenti e alle piccole e medie imprese sociali del Camerun, uno dei obiettivi fondamentali che il progetto CA.P.ACIT.À si é prefissato è quello di portare assistenza e sostegno agli affollati interni del Nord e Sudovest del Camerun; attraverso la formazione gratuita nella produzione di saponi solidi e liquidi e nella tintura di tessuti.

Alla fine della formazione, oltre a ricevere un Certificato di frequenza, ogni partecipante riceverà gratuitamente tutto il materiale necessario per avviare la propria attività e/o impresa sociale costituendosi in una cooperativa affine di essere economicamente autonoma.

Tatiana una volta giunta in Camerun è stata accolta e assistita da: Dottore Alexis Djatao diplomatico e capo ufficio della direzione Europa al ministero degli esteri del Camerun; Dottoressa Martha Halle Magistrata alla Corte di Appello di Kumba - Sudovest del Camerun e la Signora Solange djingué formatrice.

Un'importante delegazione ricevuta per la presentazione del progetto CA.P.ACIT.À dalla Signora Ngah Virginie Simone Vice sindaco del Comune di Yaoundé VI, assistita da Signor Simone Pierre Segretario Generale della Camera di Commercio Italia - Camerun e da Signor Tsafack Chounna Jean Bosco Responsabile degli affari sociali, culturali e sportivi del Comune di Yaoundé VI.

Tengo a sottolineare che il progetto CA.P.ACIT.À nell'insieme, e soprattutto l'obiettivo del sostegno agli affollati interni (in fase di realizzazione nella località), è stato accolto da tutta l'amministrazione comunale di Yaoundé VI con grande entusiasmo e molto interesse.

Dopo il Comune di Yaoundé VI, il progetto CA.P.ACIT.À si estenderà anche nel Comune di Douala V dove gli affollati interni beneficeranno della medesima formazione.