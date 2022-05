Ravenna celebra la giornata internazionale contro omo, lesbo, bi e transfobia

Anche quest’anno il Comune di Ravenna aderisce alla giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra il 17 maggio. In questa giornata si vuole ricordare e riaffermare che la paura e l’odio nei confronti delle differenze per orientamento sessuale o identità di genere sono frutto di pregiudizi e di stereotipi e che l’omofobia, la bifobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone.

Come partner di “Re.a.dy”, la Rete nazionale delle Regioni e degli enti locali impegnati per superare l’omotransfobia, il Comune sarà attivo con l’iniziativa “#stophatespeech”. In particolare, per l’edizione 2022, è prevista una campagna di comunicazione contro i discorsi d’odio che alimentano la divisione e la violenza e la discriminazione subite dalle persone con diversità di genere e di orientamento sessuale nelle nostre comunità e a livello internazionale. Alla realizzazione delle immagini e della grafica della campagna ha collaborato l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna. Obiettivo strategico della rete “Re.a.dy” è quello di mettere in campo azioni di promozione per l’eliminazione delle discriminazioni nei diversi ambiti della vita familiare, scolastica, sociale e lavorativa.

Il Comune di Ravenna è da tempo impegnato nella lotta alle discriminazioni di qualsiasi tipo e in qualsiasi ambito sociale e l’adesione alla rete permette di potenziare la visibilità di questa giornata, individuando strumenti che danno forza e supporto alle azioni di promozione culturale già presenti sul territorio. Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito “Re.a.dy” www.reteready.org: uno strumento pensato per diffondere buone pratiche sviluppate dalle oltre 160 amministrazioni locali che fanno parte della rete e per informare chi volesse aderirvi.