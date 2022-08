Ravenna è una città a misura di sport: 36esimo posto in Italia, bene motori, tennis e ciclismo

Ravenna si posiziona al 36esimo posto complessivo nell’annuale classifica stilata da PtsClas per il Sole 24 ore che dà conto dell’indice di sportività delle province italiane. La città dei mosaici resta in una posizione piuttosto alta, anche se scende di un gradino rispetto allo scorso anno quando erano 35esima. Sul podio al primo posto si piazza Trento, seguita da Bolzano e infine Trieste. Guardando ai capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna, la graduatoria 2022 vede Bologna al 14esimo posto, seguita da Reggio Emilia al 26esimo, Rimini al 28esimo, Modena al 29esimo, Parma al 35esimo, Ravenna appunto al 36esimo, Piacenza al 40esimo, Ferrara al 52esimo e Forlì-Cesena al 55esimo.

Andando a guardare i vari indicatori, Ravenna fa molto bene per numero di enti di promozione sportiva (sesto posto in Italia), atleti tesserati Coni (16esima), basket (16esima) e volley (18esima), meno calcio dilettanti (30esima) e professionisti (73esima). Benissimo i motori (terza posizione), il tennis (decima), il ciclismo (13esima) e sport acquatici (19esima). Top ten anche per le imprese e le fiere dello sport (decima), bene anche sport femminile (16esima), male invece la formazione per lo sport (87esima).