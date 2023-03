Riaprono il Centro Visite Salina di Cervia, la Casa delle Farfalle e CerviAvventura

Sabato 1 aprile il Centro Visite Salina di Cervia, Casa delle Farfalle di Milano Marittima e CerviAvventura riaprono le porte ai visitatori. Dal 1 aprile all’11 giugno il Centro Visite Salina di Cervia sarà aperto sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il programma di escursioni per questo weekend di apertura è molto vario e comprende attività a piedi, in bicicletta e in barca elettrica.

La Salina infatti è una riserva naturale e può essere visitata solo in compagnia delle guide ambientali di Atlantide. Questo primo weekend, sabato e domenica alle ore 14.30, è in programma la passeggiata lungo la via dei nidi, un’escursioni guidata a piedi a carattere naturalistico, per osservare gli uccelli in cova, il corteggiamento, l’accudimento dei piccoli e le tecniche di difesa del nido. In barca alla ricerca dei fenicotteri, un’escursione in barca elettrica a carattere naturalistico con un breve tratto a piedi, è in programma sabato e domenica alle ore 16. Durante questa attività, muniti di binocolo e con l’aiuto delle guide ambientali, i visitatori potranno identificare le diverse specie che vivono in questa zona. Inoltre, con un po’ di fortuna sarà possibile osservare i fenicotteri. In barca al tramonto, una delle escursioni più richieste, è prevista per sabato pomeriggio alle ore 18.30: con un breve tratto in barca si raggiunge il pontile in cui è possibile scendere e spingersi a piedi verso il cuore della Salina, per ammirare un tramonto magico. Infine, domenica mattina alle ore 10 è in programma Salina, bici & brunch. Una visita guidata in bicicletta in partenza dal Centro Visite che accompagna il visitatore alla scoperta dei sentieri interni e della nuova ciclabile fino a raggiungere la locanda Acervum, dove verrà servito un brunch dolce e salato.

Casa delle Farfalle ad aprile e maggio sarà aperta sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18. Due gli appuntamenti da non perdere nel mese di aprile. Domenica 2 aprile dalle ore 9 alle ore 13 è prevista una camminata gratuita, organizzata dalle Associazioni del territorio, assieme al Consiglio di Zona di Milano Marittima e alle Porte di Comunità, per ripulire il sottobosco da rifiuti e spazzatura e sensibilizzare grandi e piccini rispetto alla cura e alla tutela dell’ambiente. Iscrizione obbligatoria: coordinamento@fattored.it | 353 438 6039 (solo WhatsApp). Domenica 23 aprile dalle ore 11 è in programma il picnic di primavera con visite guidate e laboratori per tutta la famiglia. Infine, CerviAvventura da aprile a maggio sarà aperta sabato dalle 14.30 alle 18.30 e domenica e festivi dalle 10 alle 18.30.

Per incentivare all’utilizzo del treno, Atlantide per il 2023 ha stretto una collaborazione con Trenitalia Tper. Presentando entro 7 giorni dalla data di arrivo il biglietto di corsa semplice con destinazione Cervia - Milano Marittima, il visitatore avrà diritto a uno sconto del 10% per accedere ai percorsi di CerviAvventura e l’ingresso ridotto per visitare Casa delle Farfalle.