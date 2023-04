Rigassificatore, la petizione arriva in Municipio: "Nessuna risposta dal Comune"

Lunedì si è tenuta una riunione della Commissione Consiliare 8 del Comune di Ravenna per discutere la petizione presentata da circa 700 firmatari. L'ingegner Riccardo Merendi, primo firmatario, ha introdotto la petizione specificando come "Snam abbia replicato in modo esaustivo alle osservazioni sugli errori contenuti nei documenti di progetto ma senza correggere i documenti. Pertanto il problema non sarebbe relativo alle competenze di Snam ma all'incongruenza tra le risposte fornite e gli errori ancora contenuti nei documenti originali. E sarebbero proprio gli errori contenuti in un ben preciso documento a rendere impossibile il rispetto della condizione posta dal MISE per il rilascio del nulla-osta di propria competenza".

Secondo il primo firmatario della petizione, l'assessora Federica Del Conte, neluo intervento, si sarebbe limitata a leggere documenti tecnici forniti dalla stessa Snam. Per Merendi, insomma, la risposta dell'assessora "non è stata 'non soddisfacente' bensì è stata una 'non risposta'". La petizione chiedeva infatti che il Comune si attivasse affinché il progetto fosse revisionato. "Sul perché i documenti non siano stati corretti e su come si potrà superare l'impossibilità di rispettare la condizione posta dal MISE nemmeno una parola", ha specificato il primo firmatario della petizione che, intanto, è stata inviata anche alla Regione Emilia Romagna.