Dopo due giorni di ricerche ritrovato il 67enne che si era allontanato dall'ospedale

Una bellissima notizia che Ravenna attendeva da ormai due giorni: è stato ritrovato domenica il 67enne scomparso da venerdì pomeriggio. L'uomo, che si era allontanato venerdì dall'ospedale di Ravenna in stato confusionale, è stato trovato sano e salvo da un volontario di un gruppo di controllo di vicinato, Gianni Poggiali dell'associazione Rc Mistral, insieme al personale della Polizia locale di Ravenna, dopo quasi due giorni di ricerche, attorno alle 16.30 di domenica, in un fosso in zona viale Randi. Tanti i ravennati che tra sabato e domenica hanno dato una mano nelle ricerche nella zona.

Uno sforzo corale partito subito dopo la segnalazione di scomparsa che ha visto un crescendo di impiego di uomini e mezzi da parte della Polizia locale diretta dal comandante Andrea Giacomini con tre pattuglie a turno, 32 operatori e 16 mezzi, la Polizia di Stato con 50 unità e il coordinamento delle ricerche del Commissario Marco Famiglini, mentre il Capo della Squadra Mobile Claudio Cagnini ha tenuto i rapporti con l'Autorità giudiziaria e visionato le immagini delle telecamere della zona. I Carabinieri hanno partecipato con 3 mezzi e 6 uomini, i Vigili del Fuoco con elicottero, drone con termocamera, posto di comando avanzato con servizio di topografia applicata al soccorso, sommozzatori, squadre cinofili, tre squadre di Ravenna, Casola e Lugo, in totale 30 unità e 40 volontari attivati dall'Agenzia regionale per la Protezione civile diretta da Rita Nicolini di supporto.

"Un grande sforzo coordinato dalla Prefettura e dal viceprefetto Vicario Arnaldo Agresta che ha immediatamente attivato il Piano delle persone scomparse come prevede la procedura. Ci siamo coordinati tra tutte le forze in campo per cercare di rintracciare prima possibile l'uomo scomparso - commenta il Prefetto Castrese De Rosa - Voglio ringraziare tutti, specie chi non in servizio è rientrato per collaborare alle ricerche. Mentre stavamo per implementare ulteriormente il dispositivo, la notizia del ritrovamento. In vita, questa la bellissima notizia".