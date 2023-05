Un 'Aperifango' per i volontari: "Unica regola: presentarsi sporchi dopo aver spalato"

È un happy hour alternativo quello che propone l'organizzazione "Romagna Ti AiutiAmo" per domenica 28 maggio. Dalle 18.30 alle 20, di fronte all'ingresso del Cinemacity di Ravenna è in programma l"Aperifango", un modo simpatico che l'associazione ha trovato per creare aggregazione tra i volontari, dopo una giornata faticosa passata a spalare fango e liberare strade, garage, case.

"Noi di Romagna Ti AiutiAmo - si legge sulla loro pagina Facebook - siamo persone semplici che badano al sodo. Per questo abbiamo organizzato il primo ed esclusivo 'AperiFango', nel quale abbracciarci e salutarci dopo una giornata passata ad aiutare le persone colpite dall’alluvione. Ti aspettiamo rigorosamente sporco e senza doccia!". Spicchi di pizza e bibite saranno offerte dalla pizzeria del Cinemacity. È possibile iscriversi a questo link https://bit.ly/iscrizione-aperi-fango per permettere ai promotori di organizzarsi al meglio con cibo e bevande.

Romagna Ti AiutiAmo è un'organizzazione nata spontaneamente da persone che si sono ritrovati sul campo durante l'alluvione. Si definiscono come un gruppo di cittadini eterogeneo composto da volontari, imprenditori, professionisti, artigiani e lavoratori di ogni genere, "uniti da una profonda volontà di ricostruire la nostra terra". Le loro azioni puntano, in collaborazione con le istituzioni, "ad agire rapidamente, essere operativi e pratici nel fornire un aiuto tangibile a coloro che ne hanno bisogno". Il coordinamento è formato da Marco Zammarchi, Elen Zammarchi, Carlo Infurna, Alex Raffoni, Jessica Cavina, Justine Manto e Michele Alessandri. Tra le iniziative che portano avanti, hanno dato il via a una raccolta fondi tramite la piattaforma gofoundme.